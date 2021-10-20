Denizli’nin ilk TURKOVAC gönüllüsü asısını oldu

TURKOVAC aşısı Faz-3 çalışmasının Türkiye genelinde uygulanacağı 41 merkezden biri de Denizli oldu. Aşının uygulanacağı Denizli Devlet Hastanesi'nde tüm hazırlıklar tamamlanırken, 47 yaşındaki polis memuru Bilal Ceylan, gönüllü olarak kentte TURKOVAC aşısını yaptıran ilk kişi oldu. Aşı sonrasını duygularını paylaşan Ceylan, "Ülkemizde yürütülen TURKOVAC Faz-3 çalışmasında gönüllü oldum. Bugün de aşımı yaptırdım. Yerli aşımız vatana millete hayırlı olur inşallah" dedi.

■ SEBAHATTİN ALP