Sanayideki lastik deposu alevlere teslim oldu

DENİZLİ'DEKİ lastik deposu alevlere teslim oldu. Acıpayam ilçesi Sanayi Bulvarı üzerinde meydana gelen yangında, Osman Kaya'ya ait lastik deposunda henüz bilinmeyen nedenden dolayı bir anda dumanlar yükselmeye başladı. Dumanlar yerini alevlere bırakırken, ihbar üzerine bölgeye çok sayıda polis, itfaiye ve tedbir amaçlı sağlık ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen itfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucu lastik deposundaki yangın kontrol altına alındı.

■ SEBAHATTİN ALP