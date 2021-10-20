Tarihi eser kaçakçıları ekiplerden kaçamıyor

DENİZLİ'DE tarihi eserleri satmak isteyen şüphelilere düzenlenen 4 ayrı operasyonda 9 kişi gözaltına alındı. Yapılan aramalarda Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen 1 tarihi eser taş, 2 adet detektör ve 1 adet detektöre bağlı yer altı görüntüleme cihazı ele geçirildi. Ele geçirilen tarihi eser taş ise Müze Müdürlüğü'ne teslim edildi.

MANİSA'NIN Akhisar ilçesinde ise jandarma tarafından takibe alınan araçta 30 adet sikke ve tarihi eserler ele geçirildi. Araçtaki M.B. ve Ü.K. ise ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.

■ SEBAHATTİN ALP/ SERKAN ÖZCAN