Heykel sevdasının acı sonu!

Denizli'de CHP'li Şeniz Doğan yönetimindeki Merkezefendi Belediyesi, korona virüs salgınında canı pahasına mücadele eden ve hayatını kaybeden sağlıkçılar için tematik sağlık parkı inşa etti. Bahçelievler Mahallesi Gülistan Caddesi'nde 9 bin 600 metrekarelik alan üzerine kurulan, içerisinde oyun alanları, yürüyüş ve koşu yolları ile jimnastik ve fitness aletleri bulunan parka, sağlık personellerini simgeleyen ancak estetikten son derece yoksun heykeller konuldu. Kısa bir süre içerisinde açılması planlanan parktaki heykellerin estetik ve mimari yapısı sosyal medyada tartışma konusu oldu.





KALDIRILMASINI İSTEDİ

Heykelleri eleştiren Merkezefendi Belediye Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili Yavuz Aki, "Çocuklarımız, bu heykelleri görüp korkabilir" dedi. Sağlık çalışanlarını yansıtan heykellerin mimari yapısını eleştiren Aki, "2 yıldır süren bir pandemi dönemi içerisindeyiz. Bir virüsle savaş halindeyiz. Bu savaşta bizlerin hayatını kurtarmak için en önde savaşan sağlık personellerimiz adına yapılan parkta onları onurlandırmak, bu mücadelelerini taçlandırmak için yapılan objeler hakkında çok tepki aldık. Biz bu objelerin buraya yakışmadığını düşünüyoruz. Henüz açılışı yapılmayan bu parkta bunların kaldırılmasını istiyoruz" diye konuştu. Aki, "Sağlık çalışanlarımızın şefkatini, onların duyarlılığını ve hizmet sevgisini yansıtan eserler olmadığını düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.



'SANAT ESERİ OLARAK GÖRÜLMEMELİLER!'

PARKIN içindeki ucube heykelleri savunan Merkezefendi Belediye Başkan Yardımcısı Fatih Coşkun ise, "Sağlık Parkı, sağlık çalışanlarına saygı için yapıldı. Parkın içindeki objeler onların dünyaya faydalarını göstermek için yapıldı. Objeleri belediyemizin kendi personeli tasarladı. Sanat eseri olarak görülmemelidir. Sadece saygı amaçlı yapıldı. Burada kötü bir niyet aranmamalıdır" diye konuştu.





'BUNLARA HEYKEL DEMEK SANATA HAKARET SAYILIR'

CHP'LİLERİN bile eleştirdiği ve derhal toplatılmasını istediği heykeller, sosyal medyada tiye alındı. İşte o yorumlardan birkaçı:

■ Seval Uysal: Bunlara heykel derseniz sanata hakaret etmiş olursunuz. Sağlıkçılara atfedilen heykeller estetik kaygı olmadan yapılan adeta birer karikatür gibi. Sağlık Parkı iyi fikir ama içindeki heykeller için aynı şeyi söylemek mümkün değil!.. Bırakın soyut tasarımı ne ölçüsü var ne izanı... Haa bu arada bu heykelleri kim yaptı, sanatçısına ne ödendi bilmek de isteriz elbet.

■ Cengiz Akseki: Sayın Başkan Şeniz Doğan lütfen bunları toplatınız. Bunları kim yumurtluyor, para ödeniyor mu? O ayrı konu.

■ Ali Bedrettin Boz: Bu işler sanatçı işi değil. Bildiğin sanayide ustaya yaptırılmış. Acaba bu işin rantı kaç para..

■ Hülya Özgüç: Sanat tarihçisi olarak kahroldum.Sağlıkçılar ile dalga geçmek..

■ Berna Ayköse: Karikatürize edilmiş gibi bile değil. Gayet amatör ve estetikten uzak.

■ Neziha İffet Gündüz: Ellerinin değdiği yer kuruyor yaaaa... Çekin ellerinizi bırakın doğayı düzenleme falan yapmayin siz!!

SEBAHATTİN ALP