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Denizli’de çıkan ev yangınında dumandan zehirlenen kişi öldü

Denizli’nin Tavas ilçesinde çıkan ev yangınında dumandan zehirlenen kişi kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Fırlayış'ın yangına müdahale etmek için eve girdiği belirtildi.

Denizli’de çıkan ev yangınında dumandan zehirlenen kişi öldü
AA

24.10.2021, 08:42

Güzelköy mahallesi Gazi sokakta bulunan 2 katlı evin ikinci katında bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yanan evden 1 kişiyi çıkardı.

Dumandan zehirlendiği belirlenen kişi, ambulansla Tavas Devlet Hastanesine kaldırıldı.

İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla söndürülen yangında evden çıkarılan evli ve 1 çocuk babası Taşkın Fırlayış (42) yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Fırlayış'ın yangına müdahale etmek için eve girdiği belirtildi.

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