Güzelköy mahallesi Gazi sokakta bulunan 2 katlı evin ikinci katında bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yanan evden 1 kişiyi çıkardı.
Dumandan zehirlendiği belirlenen kişi, ambulansla Tavas Devlet Hastanesine kaldırıldı.
İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla söndürülen yangında evden çıkarılan evli ve 1 çocuk babası Taşkın Fırlayış (42) yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Fırlayış'ın yangına müdahale etmek için eve girdiği belirtildi.
Denizli’de çıkan ev yangınında dumandan zehirlenen kişi öldü haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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