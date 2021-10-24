  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Denizli Taklalar atan otomobildeki 3 kişi yaralı kurtuldu

Taklalar atan otomobildeki 3 kişi yaralı kurtuldu

Denizli’nin Pamukkale ilçesinde meydana gelen tek taraflı trafik kazasında, 5 takla atan otomobilde bulunan üç kişi yaralandı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri otomobilde sıkışan genç kadını titiz bir çalışma sonrası yaralı olarak çıkardı ve sağlık ekiplerine teslim etti.

Taklalar atan otomobildeki 3 kişi yaralı kurtuldu
İHA

24.10.2021, 10:17

Son dakika edinilen bilgiye göre; Denizli'den Pamukkale istikametine seyir halindeki otomobil henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı Korucuk Mahallesinde kontrolden çıktı. Savrulan otomobil yoldan çıktı ve 5 takla attıktan sonra bir iş yerinin bekçi kulübesine çarptı ve ters dönerek durdu. Meydana gelen üzücü kaza sonrası otomobil içerisindeki üç kişiden iki kişi kendi imkanlarıyla yaralı olarak otomobilden çıkmayı başardı. Otomobilin altında kalan bir kişi ise sıkıştı kaldı. Kazaya ilk müdahaleyi diğer sürücüler yaptı. Yaralılar için hemen itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verildi.



Olay yerine gelen itfaiye ekipleri otomobilde sıkışan genç kadını titiz bir çalışma sonrası yaralı olarak çıkardı ve sağlık ekiplerine teslim etti. Kazada sonrası yaralanan ikisi kadın biri erkek üç kişi sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Otomobil ise kullanılamaz hale geldi. Kazayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Taklalar atan otomobildeki 3 kişi yaralı kurtuldu haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.