Ciğerimizi yaktın baba!

Denizli'nin Tavas ilçesinde, düğünden gelen Taşkın Fırlayış (42) anne ve babasına ait evde çıkan yangında çocuğunun ve eşinin içeride kaldığını düşünerek alevlerin arasına daldı. Yoğun duman sonrası bayılan talihsiz baba yanarak can verdi. Çocuğunun ve eşinin ise içeride olmadığı öğrenildi.



HABERİ ALIP KOŞTU

Tavas'ın Güzelköy Mahallesi'nde doğduğu mahalleye eşi ve çocuklarıyla gelen Taşkın Fırlayış, anne ve babasına ait eve eşi ve çocuklarını bıraktıktan sonra bir yakınının düğününe gitti.

DIŞARI ÇIKARILMIŞLAR

Aradan geçen süre zarfında eşi ve çocuğunu bıraktığı evde yangın çıktı. Olayı duyarak apar topar olay yerine gelen Fırlayış, anne, babasının ve 5 yaşındaki çocuğuyla eşinin yanan evde olduğunu düşünerek alevlerin içine daldı. Alevlere teslim olan evden dışarıya çıkamayan babayı olay yerine gelen itfaiye ekipleri, bir odanın kapı arkasında baygın vaziyette buldu. Vücudunda ağır yanıklar bulunan Taşkın Fırlayış olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılırken hayatını kaybetti. İtfaiye ekipleri tarafından söndürülen ev küle dönerken, Taşkın Fırlayış'ın babası Halil, annesi Meryem, 5 yaşındaki oğlu Enes ile eşi Güler Fırlayış'ın evin içinde olmadığı, yangın başladıktan hemen sonra dışarıya çıkarıldıkları belirlendi. Yangının ise elektrik kontağından çıktığı öğrenildi.

SEBAHATTİN ALP