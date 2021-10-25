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Denizli'de kaybolan küçükbaşlar drone ile bulundu

Denizli’nin Çameli ilçesinde ormanlık alanda sahibinin otlatmak için bıraktığı küçükbaşların bir kısmı kayboldu. Ekipler tarafından drone ile bulunan küçükbaşlar sahibine teslim edilirken, sürüye katılma anı havadan görüntülendi.

Denizli’de kaybolan küçükbaşlar drone ile bulundu
İHA

25.10.2021, 10:09 Güncelleme Tarihi: 25.10.2021, 10:27

Denizli'nin Çameli ilçesi Elmalı Mahallesi'nde yaşayan Hasan Korkmaz, koyun ve keçisini otlatmak için ormanlık alana götürdü. Bir süre sonra evine giden Korkmaz, döndüğünde ormanlık alanda hayvanlarının bir kısmını bulamadı.

Korkmaz'ın durumu jandarmaya bildirmesi üzerine arama çalışması başlatıldı. Çameli Orman İşletme Müdürlüğünün drone ekibi yaptığı aramada koyun ve keçilerin yerini Elmalı Mahallesi Kepir-İnekbaşı mevkiinde tespit etti.

Jandarma ekipleri keçileri bulunduğu yerden alarak sahibine teslim etti. Korkmaz, ekiplere teşekkür ederek koyun ve keçilerine kavuştuğu için mutlu olduğunu kaydetti.

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