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Denizli'de tonlarca kaçak akaryakıt ele geçirildi

Pamukkale ilçesinde düzenlenen operasyonda, 8 bin 840 litre kaçak mazot ele geçirildi, 5 kişi gözaltına alındı.

Denizli’de tonlarca kaçak akaryakıt ele geçirildi
DHA

25.10.2021, 18:59

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Pamukkale ilçesinde akaryakıt kaçakçılığı yapılacağı bilgisi üzerine çalışma başlattı. Bu sabah saatlerinde operasyon düzenleyen polis, takibe aldıkları 3 kamyoneti ilçe girişinde durdurdu.

Araçlarda bulunan 5 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan aramada, farklı ebatlardaki tankların içinde 8 bin 840 litre kaçak mazot ele geçirildi. Kaçak akaryakıta el konulurken şüphelilerin polisteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

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