AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, Denizli'de basın mensuplarıyla bir araya geldi. Sosyal medyada tartışmalara konu olan Merkezefendi Belediyesi tarafından sağlık personeline ithafen yaptırılan heykellerle ilgili konuşan Özkan, "Bugüne kadar CHP'nin sanat anlamında kalitesi ve sanatsal değeri olmayan pek çok heykeli hakkında konuştuk. Türkiye ve dünya kamuoyu tartıştı" diye konuştu. Heykellerden CHP'lilerin bile korktuğunu savunan Özkan, "Bu heykel şehrimize, sanatımıza, vatandaşlarımıza hatta CHP'ye oy vermiş hemşehrilerimize dahi hakaret ve saldırı niteliğine dönüşmüştür. Derhal kaldırılmasını istiyoruz" diye konuştu.
■ SEBAHATTİN ALP
‘Ucubelikte yarışan heykeller derhal kaldırılmalı’ haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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