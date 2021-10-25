Üst geçitten düşüp öldü

DENİZLİ'DE üstgeçitten karşıya geçmeye çalışan 54 yaşındaki adam, dengesini kaybetmesi sonucu 30 metreden düşerek hayatını kaybetti. Olay, Pamukkale ilçesi Pelitlibağ Mahallesi'nde meydana geldi. Fevzi Çakmak Bulvarı üzerinde bulunan üstgeçitten karşıya geçmeye çalışan Ramazan Turgut, dengesini kaybetmesi sonucu yaklaşık 30 metreden yere düştü. Olayı gören bir vatandaş hızla Turgut'un yanına gelerek 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradı. Olay yerine gelen sağlık görevlileri talihsiz adamın hayatını kaybettiğini belirledi. Turgut'un cansız bedeni morga kaldırıldı.
■ SEBAHATTİN ALP
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