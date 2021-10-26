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Haberler Denizli Aydın’da çalınan cip Denizli’de bulundu

Aydın’da çalınan cip Denizli’de bulundu

Aydın’da çalınan cip Denizli’de bulundu

26.10.2021

AYDIN'IN Nazilli ilçesinde geçtiğimiz günlerde çalınan 1966 model cip, Denizli'de bulundu. Nazilli'deki 23 Nisan Parkı yakınlarında park halindeki 1966 model cip kimliği belirsiz kişi tarafından çalındı. Nazilli Asayiş Büro ekipleri, gelen ihbar üzerine harekete geçti. Nazilli, Bozdoğan ve Denizli'de kamera kayıtlarını inceleyen polis, aracın Denizli Tavas ilçesine gittiğini tespit etti. Burada çalışmalarını yoğunlaştıran polis, cipi Denizli'nin Garipköy Mahallesi'nde ormanlık alanda buldu. Cip sahibine teslim edilirken polis kimliğini belirlediği hırsızı arıyor.

■ KAZIM YÖRÜKCE

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