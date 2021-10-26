Haberler Denizli Gıda denetim seferberliği başladı

Gıda denetim seferberliği başladı

Ülke genelinde 25 ile 28 Ekim tarihleri arasında 4 gün boyunca sürecek olan Gıda Denetim Seferberliği 81 genelinde olduğu gibi Denizli’de de 12 bin 981 işletmede başladı.