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Haberler Denizli Keçileri kaybolan çobanın imdadına drone yetişti

Keçileri kaybolan çobanın imdadına drone yetişti

26.10.2021

DENİZLİ'NİN Çameli ilçesi Elmalı Mahallesi'nde keçilerinin bir kısmını kaçıran çoban Hasan Korkmaz'ın imdadına jandarma ekipleri yetişti. Kayıp keçiler, durumu jandarma ekiplerine bildirince drone yardımı ile bulundu.

■ SEBAHATTİN ALP

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