Keçileri kaybolan çobanın imdadına drone yetişti

DENİZLİ'NİN Çameli ilçesi Elmalı Mahallesi'nde keçilerinin bir kısmını kaçıran çoban Hasan Korkmaz'ın imdadına jandarma ekipleri yetişti. Kayıp keçiler, durumu jandarma ekiplerine bildirince drone yardımı ile bulundu.
■ SEBAHATTİN ALP
DENİZLİ'NİN Çameli ilçesi Elmalı Mahallesi'nde keçilerinin bir kısmını kaçıran çoban Hasan Korkmaz'ın imdadına jandarma ekipleri yetişti. Kayıp keçiler, durumu jandarma ekiplerine bildirince drone yardımı ile bulundu.
■ SEBAHATTİN ALP
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