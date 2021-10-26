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Haberler Denizli Sevgilisine şiddet uygulayan galericinin iş yerinde dinamit, tabanca ve tüfek bulundu

Sevgilisine şiddet uygulayan galericinin iş yerinde dinamit, tabanca ve tüfek bulundu

Denizli'de, birlikte yaşadığı T.Ö. (29) adlı kadına şiddet uygulayan A.T.'nin (44) iş yerinde arama yapan polis, 6 adet dinamit, 5 elektrikli patlatma kapsülü, tabanca ve tüfek buldu. A.T. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Sevgilisine şiddet uygulayan galericinin iş yerinde dinamit, tabanca ve tüfek bulundu
DHA

26.10.2021, 16:43

Pamukkale ilçesi Topraklık Mahallesi'nde geçen cumartesi, bölge halkından, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bir evde kadına şiddet uygulandığı ihbarı yapıldı. İhbar üzerine polis, A.T. ile birlikte yaşadığı T.Ö.'nün evine gitti. T.Ö.'ye şiddet uyguladığı iddia edilen A.T. gözaltına alındı. Galericilik yapan A.T.'nin aynı mahalledeki iş yerinde ruhsatsız silah olduğunu öğrenen polis arama yaptı.

Yapılan aramada 6 adet dinamit, 5 elektrikli patlatma kapsülü, 1 uyuşturucu kullanım aparatı, 1 ruhsatsız tabanca, 1 ruhsatsız av tüfeği, 1 kılıç, 1 pala, 1 bıçak, toplam 153 adet 7.65 milimetre ve 9 milimetre çapında mermi buldu. Gözaltına alınan A.T., ifadesinde dinamitleri balık avlamakta kullandığını söyledi. Alınan ifadesinin ardından adliyeye sevk edilen A.T., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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