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Haberler Denizli Yaşlı çift 1 hafta arayla koronadan öldü

Yaşlı çift 1 hafta arayla koronadan öldü

Yaşlı çift 1 hafta arayla koronadan öldü

26.10.2021

DENİZLİ'DE yaşayan ve bir süredir korona virüs tedavisi gören Ali Erbuğ (81) ve Zehra Erbuğ (74) çifti bir hafta arayla hayatını kaybetti. Ali Erbuğ'un cenazesi bir hafta önce toprağa verilen eşi Zehra Erbuğ'un yanına defnedildi.

■ SEBAHATTİN ALP

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