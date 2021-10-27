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Haberler Denizli Zehir tacirlerine polis operasyonu: 39 gözaltı

Zehir tacirlerine polis operasyonu: 39 gözaltı

Zehir tacirlerine polis operasyonu: 39 gözaltı

27.10.2021

DENİZLİ'DE, polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 39 şüpheliden 15'i tutuklandı. Narkotik ekipleri, önceki gün kentte uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenledi. Yapılan baskınlarda 39 kişi gözaltına alındı.

Şüphelilerin, ev, iş yeri ve üzerlerinde yapılan aramalarda, 108 gram eroin, 75 gram metamfetamin, hassas terazi ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Adliyeye sevk edilen 39 şüpheliden 15'i çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı.

■ KAZIM YÖRÜKCE

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