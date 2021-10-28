KISKANÇLIK KAVGASI

DENİZLİ'DE kuyumcu toptancılığı yapan Furkan Zıbıncı (25) ile 23 yaşındaki sevgilisi Şebnem Şirin, bir yıldır birlikte yaşadıkları evde kıskançlık nedeniyle tartışmaya başladı. Furkan'ın, "Bu ilişki bitmiştir" sözü üzerine deliye dönen genç kız, mutfaktan aldığı bıçakla sevgilisine saldırmaya kalktı.

ÖLÜME TERK ETTİ

İKİ genç arasında çıkan boğuşma sırasında bıçağı alan Furkan, yere yatırdığı Şebnem'in boğazını kesti. Kanlar içinde kalan genç kıza yardım etmek yerine otomobiline binip kaçan cani sevgili, evden 5 kilometre uzaklıkta polis tarafından yakalandı.

Şebnem ise kan kaybından hayatını kaybetti.

23 yaşındaki Şebnem Şirin'in ailesinin Denizli'de şarap fabrikası olduğu öğrenildi. Komşuları, iki sevgilinin sık sık kavga ettiklerini söyledi.

İHSAN KARATAŞ