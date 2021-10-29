Cumhuriyet Bayramı coşkusunu yaşatan Pamukkale Belediyesi, kutlama etkinliklerinde bugün özel olarak Pamukkale semalarını renklendirdi.
Sabahın erken saatlerinde beyaz cennet Pamukkale travertenlerinin eteklerinden kalkan sıcak hava balonları Türk bayrağı ve Atatürk posterleri ile süslendi.
Gün doğumunda Pamukkale semalarında onlarca balonda yüzlerce kişi 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkusunu metrelerce yüksekte yaşadı.
'Beyaz cennet' Pamukkale'de balonlu 29 Ekim coşkusu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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