Haberler Denizli 'Beyaz cennet' Pamukkale'de balonlu 29 Ekim coşkusu

'Beyaz cennet' Pamukkale'de balonlu 29 Ekim coşkusu

Denizli'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 98'inci yıl dönümü, UNESCO Dünya Kültür Mirası listesinde yer alan beyaz travertenleriyle ünlü Pamukkale'de coşkuyla kutlandı. Onlarca sıcak hava balonunun havalandığı Pamukkale semalarında Türk bayrağı ve Atatürk posterleri dalgalandı.