Türkiye Şebnem’e ağlıyor

Denizli'de erkek arkadaşı Furkan Zıbıncı tarafından boğazı kesilerek vahşice katledilen 25 yaşındaki Şebnem Şirin, Türkiye'yi yasa boğdu. Siyaset, spor ve sanat camiasından pek çok isim tepkilerini sosyal medyadan yaptıkları paylaşımlarla dile getirdi. Şebnem'i vahşice katleden Furkan Zıbıncı'nın suç dosyasının kabarık olduğu öğrenilirken, katil zanlısı Zıbıncı çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Şebnem Şirin son yolculuğuna gözyaşları arasında uğurlanırken, baba Halil Şirin, "Böyle bir meleğe nasıl kıydın?" diye feryat etti.

MEYVE BIÇAĞIYLA KESTİ

Olay, Pamukkale ilçesinde önceki gün saat 06.00 sıralarında Kınıklı Mahallesi 6071 Sokak'taki bir apartmanın birinci katında meydana geldi. Şebnem Şirin ile erkek arkadaşı Furkan Zıbıncı arasında kıskançlık yüzünden tartışma çıktı. Tartışma sırasında Furkan Zıbıncı, mutfaktan aldığı meyve bıçağıyla sevgilisi Şirin'in boğazını kesti. Genç sevgililerin bağrışmaları duyan komşuları polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine adrese giden ekipler, daireye girdiklerinde Şirin'i salonda kanlar içinde yerde yatarken buldu. Yapılan kontrolde Şebnem Şirin'in yaşamını yitirdiği tespit edildi. Sevgilisini boğazını keserek katleden Furkan Zıbıncı ise polisler tarafından aracıyla kaçarken yakalandı. Şebnem dün sevenlerinin gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı. Denizlili ünlü iş insanı Şevket Tokat'ın torunu olan Şirin için Bayramyeri'ndeki Ulu Cami'de cenaze namazı kılındı. Cenaze namazı öncesi musalla taşına konulan tabutun başında gözyaşı döken anne Pervin Şirin'in imamdan tabutu açmasını istemesi yürekleri dağladı.

'BENİM HAYALLERİMİ ALDILAR'

Baba Halil Şirin ise güçlükle sakinleştirilebildi. "Ben geldim kınalı kuzum" diyerek tabuta sarılan Halil Şirin, "Bana kim babiş diyecek? Kuzum, melek yüzlü kızım, kalk kızım, ben geldim. Benim kızım ölmedi, vahşice katledildi. Ellerin kırılsın. Böyle bir meleğe nasıl kıydın? Gelin olduğunu göremedim. Benim de hayallerim vardı seninle... Hayallerimi aldılar" diyerek gözyaşı döktü. Öte yandan Şebnem Şirin'in yapılan otopsisinde; vücudunun göğüs, yüz ve boyun kısmında toplam 12 bıçak darbesi olduğu, boğazına aldığı derin bıçak kesisiyle yaşamını yitirdiği tespit edildi.

'EVLENMEK İSTİYORDU BEN KABUL ETMEDİM'

ZIBINCI, ifadesinde şunları söyledi: "Şebnem evlenmek istiyordu, ben de reddediyordum. Bu konuda tartışıyorduk. Olay gecesi ortak arkadaşımız Sena ile Şebnem alkollü bir mekanda alkol aldıktan sonra Şebnem ile buluştum. Tekel büfesinden alkol alıp, apart dairesine gittik. Aparttan çıkıp, tekrar geldikten sonra Şebnem, yukarıda belirttiğim nedenle benimle tartışmaya başladı. Bana doğru apartta bulduğu bıçağı savurdu. Parmağım kesildi, yüzüme vurmaya başladı, hakaret etti. Ben de Şebnem'i engellemek için kolunu tuttum. Yere düştük. Olayı hatırlamıyorum."

KATİLİN SUÇ DOSYASI KABARIK

SEVGİLİSİ Şebnem Şirin'i vahşice öldüren Furkan Zıbıncı'nın suç dosyası kabarık çıktı. Zıbıncı'nın gasp ve cinsel istismar olmak üzere 6 ayrı suçtan kaydı bulunuyor. İfadesinde Şebnem Şirin ile birlikte yemek yedikten sonra aparta gittiklerini söyleyen Furkan Zıbıncı'nın eve gittikten sonra her şeyin normal olduğunu ama ne olduysa sabah olduğunu ancak olayı hatırlamadığını söylediği öğrenildi.

ÇELİK: KADINA ŞİDDET İNSANLIĞIN İNKARIDIR

AK Parti sözcüsü Ömer Çelik Şebnem Şirin cinayeti ile ilgili açıklamada bulundu. Çelik, "Kadına şiddet insanlığın inkarıdır. Her kadın cinayetiyle insanlık yok oluyor. Şebnem Şirin'e Allah'tan rahmet diliyoruz. Kaybettiğimiz her can canımızı yakıyor" ifadelerini kullandı.

SPOR CAMİASINDAN TEPKİLER

ŞEBNEM Şirin cinayeti, sosyal medyada da büyük bir öfkeye dönüştü. Siyasetçiler, spor kulüpleri ve önemli isimlerden art arda paylaşımlar geldi. Yaşanan bu vahim olayın ardından sosyal medyada birçok kişi tepkisini gösterirken, spor camiası da bu olaya ilişkin sessiz kalmadı. Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray, Trabzonspor ve Göztepe yaptıkları paylaşım ile tepkilerini ortaya koyarken, İngiltere'de kariyerini sürdüren milli futbolcu Ozan Tufan da paylaşımda bulundu.

