Alkollü gecenin sabahında ölü bulundu

DENİZLİ'YE gezmeye gelen 44 yaşındaki Necip Atçeken, arkadaşlarıyla kaldığı evde yatağında ölü bulundu. Babadağ ilçesinde yaşayan Atçeken, arkadaşlarıyla vakit geçirmek için Denizli kent merkezine geldi.

UYANMAYINCA ŞÜPHELENDİLER

ARKADAŞLARIYLA alkol aldıktan sonra uyuyan Atçeken, sabah uyanmayınca şüphelenen arkadaşları durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri Atçeken'in hayatını kaybettiğini belirledi. Atçeken'in cansız bedeni olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi için PAÜ Hastanesi morguna kaldırıldı. Atçeken'in kesin ölüm neden yapılan otopside belli olacak.

■ SEBAHATTİN ALP