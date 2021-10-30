Denizli’de tartışılan heykeller kaldırıldı

DENİZLİ'DE Merkezefendi Belediyesi'nin Kovid-19 sürecinde yoğun bir çalışma dönemi geçiren sağlık çalışanlarına ithafen inşa ettiği tematik sağlık parkındaki estetik ve mimari yapısı nedeniyle yoğun eleştiri alan heykeller, belediye ekipleri tarafından kaldırıldı.

DEPOYA KALDIRILDI

MERKEZEFENDİ Belediyesi'nin korona virüs salgınında canı pahasına mücadele eden ve hayatını kaybeden sağlıkçılar için Bahçelievler Mahallesi Gülistan Caddesi'ndeki alana inşa ettiği tematik sağlık parkında yer alan, görüntüsüyle Türkiye'de gündem olan heykeller, önceki gece saatlerinde kaldırıldı.

MİMARİ yapısıyla vatandaşların tepkisini çeken ve Yeni Asır'ın da gündeme getirdiği 3 heykelin Merkezefendi Belediyesi'nin Park ve Bahçeler Müdürlüğü deposuna götürüldüğü belirtildi.

HEYKELLERİN yerine 'Çalıştıkça büyür aşkımız' yazılı kalp şeklinde bir simge yerleştirildi. Sağlık personellerini simgeleyen heykellerin Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan'ın talimatıyla kaldırıldığı belirtildi.

SEBAHATTİN ALP