İpotek yüzünden yeğen katili oldu

DENİZLİ'DE ortak oldukları lavanta bahçesi yüzünden kardeşiyle kavga eden amca, kendisiyle konuşmaya gelen yeğenini av tüfeğiyle öldürdü. Pamukkale'de meydana gelen olayda, Mustafa Avşar ortağı olduğu kardeşi İsmail Avşar'ın yanına giderek kredi çekmek için lavanta bahçesini ipotek ettirmek istedi. Bu duruma karşı çıkan İsmail Avşar, kardeşi Mustafa Avşar ile tartışmaya başladı.

TÜFEKLE VURUP KAÇTI

ÇIKAN tartışmanın ardından iki kardeş karakolluk oldu. Kavganın ardından olay yerinden ayrılan Mustafa Avşar. mahalle arasında bulunan çeşmeye su doldurmaya gitti. Arkasından gelen yeğeni Hasan Avşar'ı fark eden amca Mustafa Avşar, öfkeyle kendisine saldıran yeğenine av tüfeğiyle ateş etti.

Göğsüne isabet eden saçmalarla Hasan Avşar kanlar içinde yere yığıldı. Amca Mustafa Avşar, paniğe kapılarak olay yerinden kaçarken, vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Hasan Avşar'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yerinden firar eden amca Mustafa Avşar'ın daha sonra Akköy Jandarma Karakoluna giderek suç aletiyle birlikte teslim olduğu öğrenildi.

■ SEBAHATTİN ALP