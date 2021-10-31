‘Ben öldürmeseydim o beni öldürecekti’

DENİZLİ Pamukkale'de, banka kredisi için kefil olma konusu yüzünden tartıştığı yeğeni Hasan Avşar'ı (19) lavanta tarlasında göğsünden av tüfeğiyle vurarak öldüren amca Mustafa Avşar'ın (55) ifadesi ortaya çıktı. Pamukkale ilçesinde yaşanan olayda, bankadan kredi almak isteyen Mustafa Avşar, kardeşi İsmail Avşar'dan kefil olmasını istedi. Ancak yeğen Hasan Avşar, babasının amcasına kefil olmasına engel oldu. Bu nedenle amcayeğen arasında yaşanan tartışma kavgaya dönüştü.

"BANA KEFİL OLSALARDI"

Mustafa Avşar, 19 yaşındaki yeğeni Hasan Avşar'ı yanında taşıdığı av tüfeğiyle göğsünden vurup kaçtı. Avşar'ın cenazesi, yapılan otopsinin ardından toprağa verilirken, olay yerinden kaçan Mustafa Avşar ise Akköy Jandarma Karakoluna teslim oldu. Avşar'ın ilk ifadesinde yeğeninin babasına kefil olması konusunda engel olduğunu, bu sebeple aralarında tartışma çıktığını söyledi. Avşar "Yeğenim bana 'Senin yaşamaya hakkın yok' dedi. Ne olur bana kefil olsalardı. Bunların hiç biri yaşanmazdı. Ben öldürmeseydim kesin o beni öldürecekti. Bundan dolayı vurdum" dedi. İşlemlerinin ardından mahkemeye çıkarılan Avşar, 'Kasten adam öldürme' suçundan tutuklandı.

■ KAZIM YÖRÜKCE