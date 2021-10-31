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Haberler Denizli Evinin balkonunda kendi canına kıydı

Evinin balkonunda kendi canına kıydı

Evinin balkonunda kendi canına kıydı

31.10.2021

DENİZLİ Pamukkale'de bir apartmanın 3'üncü katında yalnız yaşayan Selahattin Acar, kendisini balkon demirlerine astı. Korkunç manzarayı görenler durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, Acar'ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Selahattin Acar'ın cansız bedeni balkondan alınarak yapılan incelemenin ardından otopsi için morga kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

■ SEBAHATTİN ALP

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