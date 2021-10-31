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Haberler Denizli Kasadan 200 bin TL çalıp kaçtılar

Kasadan 200 bin TL çalıp kaçtılar

Kasadan 200 bin TL çalıp kaçtılar

31.10.2021

DENİZLİ Serinhisar'da kuru yemiş fabrikasına giren hırsızlar çelik kasayı oksijenle keserek yaklaşık 200 bin lira para, çek ve senetleri alıp kayıplara karıştı. Kimliği henüz belirlenemeyen hırsızlar, para, çek ve senetleri aldıktan sonra fabrikanın güvenlik kamerası görüntülerini kaydeden diskleri de aldı. Kasayı kesilmiş halde şirketin temizlik görevlisi bulurken, fabrikada bekçinin bulunmadığı öğrenildi. Polis, kaçan hırsızları bulmak için çalışma başlattı.

■ İHSAN KARATAŞ

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