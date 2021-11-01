Denizli İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube ekipleri tütün ve çeşitli eşya kaçakçılarına yönelik 2 ayrı operasyon düzenlendi. Operasyonlar kapsamında 3 şüpheli gözaltına alınırken yapılan aramalarda 2 bin 420 adet içi tütün ile doldurulmuş sigara, 5 bin 516 adet kaçak cinsel içerikli ürün ele geçirild
Denizli’de cinsel içerikli ürünler ele geçirildi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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