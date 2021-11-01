Kamyonun altında kalan küçük kız ağır yaralandı

DENİZLİ'NİN Pamukkale ilçesi Fatih Mahallesi'nde meydana gelen olayda, orta refüjde yolu ayıran dar beton üzerinde yürüyen 8 yaşlarındaki ismi belirlenemeyen kız çocuğu, yanından geçmekte olan kamyonu görünce koşmaya başladı.

REFÜJ bitince yola inen kız ayağı kayıp düşünce, aynı anda sağa dönüş yapan kamyon şoförü küçük kızı fark etmedi. Küçük kız kamyonun altında kaldı.

OLAY yerine gelen sağlık görevlileri bilinci kapalı olan ve ağır yaralı olan kızı Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Polis, kazayı fark etmeyerek kayıplara karışan kamyonet sürücüsünü bulmak için çalışma başlattı.

■ SEBAHATTİN ALP