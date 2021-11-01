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Haberler Denizli Minibüs sürücüsü genç motosiklet kazasında öldü

Minibüs sürücüsü genç motosiklet kazasında öldü

Minibüs sürücüsü genç motosiklet kazasında öldü

1.11.2021

DENİZLİ'NİN Acıpayam ilçesinde minibüs şoförlüğü yapan genç, geçirdiği motosiklet kazasında hayatını kaybetti. 23 yaşındaki Aykut Kabak, önceki gece motosiklet ile Meteoroloji Caddesi'nde geçirdiği kaza sonucu ağır yaralandı.
OLAY yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan Kabak yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Babası da minibüs şoförü olan Kabak, Oğuz Mahallesi'nde dün toprağa verildi.

■ SEBAHATTİN ALP

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