Otomobille motosiklet kafa kafaya çarpıştı

MUĞLA'NIN Seydikemer ilçesinde hafif ticari araç ile çarpışan motosikletin sürücüsü Oğuzhan Koç (19) hayatını kaybetti. Kaza, önceki gece sat 22.30 sıralarında Çaykenarı Mahallesi'nde meydana geldi. Fethiye'den Antalya istikametine giden A.C. yönetimindeki hafif ticari araç, karşı yönden gelen Oğuzhan Koç'un kullandığı motosiklet ile çarpıştı. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Koç'un, araçtan yol kenarına fırlayarak hayatını kaybettiği belirlendi. Hafif ticari aracın sürücüsü A.C. ise gözaltına alındı.

■ MURAT YALÇIN