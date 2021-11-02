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Denizli'de taciz dehşeti! Kurtarmak isterken canından oluyordu

Denizli’de gece ana caddede yürürken 3 kişinin sözlü tacizine uğrayan kadınının yardımına koşan kişi, az daha canından oluyordu. Şehir magandaları tarafından darp edilen ve yüzü bıçakla kesilen talihsiz adam, mağdur bir kadına yardım etmek isterken hayatının şokunu yaşadı.

Denizli’de taciz dehşeti! Kurtarmak isterken canından oluyordu
İHA

02.11.2021, 10:56

Korkunç olay, Merkezefendi ilçesi Atıntop Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; gece saatlerinde yürüyüşe çıkan Evren Çetin, yolda yürüdüğü sırada 3 kişinin Gülşen Ş.'yi rahatsız ettiğini fark etti. Mağdur kadının yardımına koşan Çetin, yanlarına giderek Gülşen Ş'yi rahatsız eden kişileri uyarıp araya girdi. O esnada şüpheliler Çetin'i darp etti.

Şüphelilerden biri ardından yanında bulundurduğu bıçağı çıkartarak Çetin'i yüzünden bıçakladı. Kanlar içinde kalan Çetin, kendini yere bırakırken, sesler üzerine vatandaşların ihbarda bulunduğu olay yerine kısa sürede polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipleri 3 şüpheliyi kaçmadan kıskıvrak yakaladı. Şüpheliler taşkınlık yaptığı için yere yatırılırken, yüzünden bıçaklanan Çetin için ise sağlık görevlileri olay yerine geldi.



Sağlık ekiplerini beklerden kurtardığı kadın ile beraber sağlık ekiplerinin gelmesini bekleyen Çetin, "Kadın gidiyordu. Kurtarmak için karıştım. Ben her zaman böyle yardım ederim" dedikten sonra ambulansa alındı.



Yüzü kanlar içinde kalan Çetin, ambulansa hastaneye kaldırılırken, şüpheliler ise ifadeleri alınmak üzere karakola götürüldü.

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