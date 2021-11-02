Haberler Denizli Kötü koku ihbarına gelen polis, ceset buldu

Kötü koku ihbarına gelen polis, ceset buldu

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde, kötü koku ihbarına gelen polis, bir iş hanındaki inşaat şirketinin ofisinde geçici olarak kalan Ali Yılmaz'ın (58) cansız bedeniyle karşılaştı. Kolonya içtiği ileri sürülen Yılmaz'ın, yapılan ilk incelemede 4 gün önce yaşamını yitirdiği belirlendi.