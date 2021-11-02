Yaşlı çift 10 saat arayla korona virüsten öldü

Denizli'nin Tavas ilçesi Ovacık Mahallesi'nden olan ve uzun yıllardan bu yana Almanya'da yaşayan Rabia-Halil Tepedüzü çifti, korona virüs nedeniyle 10 saat arayla hayata veda etti. Rabia (81) ve Halil Tepedüzü (81) çifti, Almanya'nın Herrenberg kentinde yaşıyordu. Çift bir süre önce korona virüse yakalandı. İzolasyon sürecinin ardından durumları ağırlaşınca hastanenin yoğun bakım servisine kaldırılan çift, 10 saat arayla hayata veda etti. Gurbetçi çiftin cenazeleri memleketleri Tavas'ın Ovacık Mahallesi'nde toprağa verildi.

■ SEBAHATTİN ALP