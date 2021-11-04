Şifa bulmak istediği havuzda canından oldu

DENİZLİ Pamukkale'de bir termal pansiyonda konaklayan adam, şifa için girdiği havuzda can verdi. Olay, dün sabaha karşı Pamukkale'ye bağlı kaplıcalarıyla ünlü Karahayıt'ta yaşandı. Ağrılarına iyi gelmesi için termal pansiyonda konaklayan Gürkan Aygül (45), sabaha karşı 05.00 sıralarında pansiyon görevlilerince havuzda ölü olarak bulundu. Aygül'ün cenazesi, ekiplerinin yaptığı ilk incelemenin ardından, gerçek ölüm nedeninin tespiti için PAÜ Tıp Fakültesi morguna kaldırıldı.

■ SEBAHATTİN ALP