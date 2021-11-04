Yağız Alp bebekten güzel haber geldi

DENİZLİ'DE henüz 3 aylıkken SMA teşhisi konulan ve tedavisi için ABD'ye gitmesi gereken Yağız Alp Yılmaz, tedavi ücretinin toplanmasının ardından ABD'ye gitti. 3 aylık tedavisi tamamlanan ve 2 yaşına giren Yağız Alp bebekten güzel haberler geldi. Yağız bebeğin tedavisi için başta Haluk Levent, Aleyna Tilki gibi hayırsever ünlüler ve yardımseverlerin katkısıyla 2.2 milyon dolar toplanmıştı.

YENİ HAREKETLER KAZANDI

YAĞIZ Alp bebeğin ABD'deki tedavi sırasındaki çalışmaları video olarak paylaştı. Paylaşımın altındaki açıklamada ise, "Değerli ailemiz; Yağız'ı merak ettiğinizi biliyoruz. İlacını aldığı günden bu yana gerek fizik tedavide ve gerekse evde yoğun bir şekilde çalışarak çok güzel gelişmeler sağladık. Bunu da videomuzda paylaşarak sizleri bilgilendirmek istedik. Bu süre zarfında Yağız yapamadığı çoğu hareketleri kazandı. Doktorumuz Yağız'ın çok iyi gelişmeler sağlayacağını, zamanla çok daha iyi olacağını bizimle paylaştı. Artık Amerika'da 3 aylık tedavi sürecimiz sona erdi. Yağız'ın fizik tedavilerine Türkiye'de devam edeceğiz" ifadelerine yer verdi.

■ SEBAHATTİN ALP