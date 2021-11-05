  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Denizli Denizli’de 15 Temmuz Şehitleri törenle anıldı

Denizli’de 15 Temmuz Şehitleri törenle anıldı

Denizli’de 15 Temmuz Şehitleri törenle anıldı

5.11.2021

DENİZLİ Bağbaşı Anadolu İmam Hatip Lisesinde düzenlenen programla 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Şehitleri anıldı. Anma programına; Vali Yardımcısı Hakkı Ünal, 11'inci Komando Tugay ve Garnizon Komutan V. Piyade Albay Cengiz Güven, Pamukkale Kaymakamı Uğur Bulut, Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, davetliler, öğretmenler ve öğrenciler katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan törende; şehitler için Kuran-ı Kerim Tilaveti okundu.
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Denizli’de 15 Temmuz Şehitleri törenle anıldı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.