Denizli’de 15 Temmuz Şehitleri törenle anıldı

DENİZLİ Bağbaşı Anadolu İmam Hatip Lisesinde düzenlenen programla 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Şehitleri anıldı. Anma programına; Vali Yardımcısı Hakkı Ünal, 11'inci Komando Tugay ve Garnizon Komutan V. Piyade Albay Cengiz Güven, Pamukkale Kaymakamı Uğur Bulut, Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, davetliler, öğretmenler ve öğrenciler katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan törende; şehitler için Kuran-ı Kerim Tilaveti okundu.

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