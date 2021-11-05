DENIZLI'DE bakanlıkça onaylanan Çayır Mera Islah ve Amenajman Projesi kapsamında 72 bin kilogram macar fiğ tohumu Acıpayam, Beyağaç, Bozkurt, Buldan, Çardak, Honaz, Kale ve Tavas ilçelerinde üreticilere dağıtıldı. Denizli ili genelinde yaklaşık 7 bin 200 dekar alanda macar fiğ tohumu ekimi yapılacağı açıklandı. Çiftçilere tohum dağıtımının 2022 yılında da süreceği bildirildi.
SEBAHATTİN ALP
SEBAHATTİN ALP
Denizli’de Macar fiğ tohumu dağıtıldı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.