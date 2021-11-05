Denizli’de Macar fiğ tohumu dağıtıldı

DENIZLI'DE bakanlıkça onaylanan Çayır Mera Islah ve Amenajman Projesi kapsamında 72 bin kilogram macar fiğ tohumu Acıpayam, Beyağaç, Bozkurt, Buldan, Çardak, Honaz, Kale ve Tavas ilçelerinde üreticilere dağıtıldı. Denizli ili genelinde yaklaşık 7 bin 200 dekar alanda macar fiğ tohumu ekimi yapılacağı açıklandı. Çiftçilere tohum dağıtımının 2022 yılında da süreceği bildirildi.SEBAHATTİN ALP