Evinin önünde silahlı saldırıda yaralandı

DENİZLİ Merkezefendi'de evinin önünde silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı. Akkonak mahallesi 1840 Sokak'ta bir şüpheli, evine girmeye çalışan Gökhan Sönmez'in (30) yanına gelerek tabancayla ateş açtıktan sonra kaçtı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sol bacağından yaralanan Sönmez, sağlık ekiplerince ilk müdahalenin ardından Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis kaçan şüpheliyi arıyor.

■ SEBAHATTİN ALP