Çameli semalarında UFO heyecanı

DENİZLİ'NİN Çameli ilçesinde, gökyüzünde görülen parlak cisim heyecana yol açtı. Yaklaşık 1 saat boyunca hareket halinde olan bir yakınlaşıp bir uzaklaşan cismin ne olduğu merak konusu oldu. Kaynağı belli olmayan gizemli ışığı takip eden vatandaşlar, "Bu ışık olduğu yerde sürekli hareket ediyor. İlk defa böyle bir ışık görüyoruz. Kimse de ne olduğunu bilmiyor" dedi.

■ SEBAHATTİN ALP