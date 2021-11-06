Kız arkadaşı için kafasını tasla yarmış

Denizli'de darp edilmiş olarak bulunan ve hastanede tedavi altına alınan taksi şoförü B.Y. , polisin dikkati sayesinde ifadesini değiştirip kendi kendini yaraladığını itiraf etti. Taksi şoförü, ifadesinde kendi kendini yaraladığını söyledi. İlk ifadesinde sabah saatlerinde taksisine aldığı üç kişinin kendisini darp ettiğini ve yaklaşık 1000 lirasını gasp edip kaçtıklarını iddia eden B.Y. kamera kayıtları ortaya çıkınca, başını taşla yaraladığını, parayı da bebeği olan kız arkadaşına harcaması için verdiğini itiraf etti. Emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakılan zanlı hakkında, suç uydurarak kamu görevlilerini oyalamaktan işlem yapıldı.

■ SEBAHATTİN ALP