DENİZLİ'DE evinin önündeki bahçesini sulamak için dalgıç pompayla su çekmeye çalışan Sevgi Ucer (61), dengesini kaybederek kanala düştü. Suyun akıntısına kapılan kadının cesedi, 4 kilometre uzaklıkta bulundu. Pamukkale ilçesi Akhan Mahallesi'nde meydana gelen acı olay sonucu Ucer'in cansız bedeni sudan çıkarılırken, yakınları gözyaşlarına hakim olamadı.
■ SEBAHATTİN ALP
Sulama kanalında 4 km sürüklendi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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