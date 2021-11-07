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Haberler Denizli Sulama kanalında 4 km sürüklendi

Sulama kanalında 4 km sürüklendi

Sulama kanalında 4 km sürüklendi

7.11.2021

DENİZLİ'DE evinin önündeki bahçesini sulamak için dalgıç pompayla su çekmeye çalışan Sevgi Ucer (61), dengesini kaybederek kanala düştü. Suyun akıntısına kapılan kadının cesedi, 4 kilometre uzaklıkta bulundu. Pamukkale ilçesi Akhan Mahallesi'nde meydana gelen acı olay sonucu Ucer'in cansız bedeni sudan çıkarılırken, yakınları gözyaşlarına hakim olamadı.

■ SEBAHATTİN ALP

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