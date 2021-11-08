Denizli’de altyapı seferberliği

Denizli'de Sümer mahallesinin içme suyu ve kanalizasyon hatlarını yenileyen, bölgeyi yağmur suyu hattıyla buluşturan Büyükşehir Belediyesi, kentin ana arterlerinde geçici asfalt çalışmalarına başladı. Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan bu kapsamda Sümer mahallesinin ulaşımında can damarı niteliğindeki Eski Çal Caddesi'nde asfalt çalışmalarını inceledi. Zolan'a AK Parti Denizli İl Başkanı Yücel Güngör ve Büyükşehir Genel Sekreter Yardımcısı Ali Aydın da eşlik etti. Bölgedeki altyapı çalışmalarının yoğun bir şekilde sürdüğünü vurgulayan Başkan Osman Zolan, altyapının bir şehir için en temel unsurlardan biri olduğunu söyledi. Altyapı olmadan üstyapının önemi olmadığını kaydeden Zolan, "Sevindik ve Sümer'de altyapı çalışmalarımızda sona yaklaştık. Ana arterlerde, yoğun kullanılan yerlerde vatandaşlarımız sabır gösterdiler, çalışmaların bittiği caddelerde geçici asfaltlama yapıyoruz" dedi.

■ SEBAHATTİN ALP