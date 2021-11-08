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Haberler Denizli "Kapora" dolandırıcılarına operasyon

"Kapora" dolandırıcılarına operasyon

Denizli ve Aydın'da düzenlenen operasyonda, internet sitelerine verilen ilanlar yoluyla "kapora" dolandırıcılığı yaptıkları suçlamasıyla yakalanan 6 kişi tutuklandı.

Kapora dolandırıcılarına operasyon
AA

08.11.2021, 17:58

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, internet sitelerine verilen satılık araç ve konteyner ilanları üzerinden "kapora" alınarak dolandırıcılık yapıldığı ihbarları üzerine çalışma başlattı.

Takip sonucu dolandırıcılık suçunu işlediği tespit edilen 6 şüpheli, kent merkezi ve Aydın'da düzenlenen eş zamanlı operasyonla yakalandı.

Yapılan aramalarda banka kartları, cep telefonları, sim kartlar ve suç geliri olduğu değerlendirilen 8 bin 950 lira ele geçirildi.

İşlemlerin ardından sulh ceza hakimliğine çıkarılan zanlılar tutuklandı.

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