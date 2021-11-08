Denizli İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, internet sitelerine verilen satılık araç ve konteyner ilanları üzerinden "kapora" alınarak dolandırıcılık yapıldığı ihbarları üzerine çalışma başlattı.
Takip sonucu dolandırıcılık suçunu işlediği tespit edilen 6 şüpheli, kent merkezi ve Aydın'da düzenlenen eş zamanlı operasyonla yakalandı.
Yapılan aramalarda banka kartları, cep telefonları, sim kartlar ve suç geliri olduğu değerlendirilen 8 bin 950 lira ele geçirildi.
İşlemlerin ardından sulh ceza hakimliğine çıkarılan zanlılar tutuklandı.
"Kapora" dolandırıcılarına operasyon haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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