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Haberler Denizli Kaybolan kadını bulmak için komandolar sahaya indi

Kaybolan kadını bulmak için komandolar sahaya indi

Denizli'de mantar toplamak için çıktıkları dağlık alanda anne ve oğlu birbirini kaybetti. Gece saatlerine kadar yapılan aramalarda yaşlı kadına dair bulgu çıkmadı. Komandolar arama çalışmalarına komandolar da katıldı.

Kaybolan kadını bulmak için komandolar sahaya indi
İHA

08.11.2021, 17:00

Olay, Acıpayam ilçesi Benlik Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; Emine Aksoy ve oğlu Osman Aksoy, mantar toplamak amacıyla birlikte dağlık alana gitti. Dönüş yolunda anne ve oğlu birbirini kaybetti. Bir süre annesini arayan Osman Aksoy, sonuç alamayınca önce evi kontrol etti.

Daha sonra ihbarda bulundu. İhbar üzerine akşam saatlerinde bölgeye sevk edilen AFAD, TRAC Denizli ekipleri arama çalışması başlattı. Gecenin ilerleyen saatlerine kadar süren çalışmalar sonuç vermedi. Arama çalışmalarını sonlandıran ekipler, sabah saatlerinde tekrar çalışmalara başladı. Talep üzerine bölgeye 11. Komando Tugayına bağlı komandolar bölgeye sevk edildi. AFAD ekipleri ile koordineli olarak alanda arama çalışmalarına katıldılar.


Kayıp olan Emine Aksoy'u 20. saatinde arama çalışmaları sürüyor.

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