Park halindeki TIR’a çarpan araç alev aldı

DENİZLİ'DE park halindeki TIR'a arkadan çarpan otomobilde yolcu konumundaki kadın hayatını kaybetti. Alev alan otomobile yangın tüpleri ile müdahale edildi. Kaza, Pamukkale ilçesi Fevzi Çakmak Bulvarı yan yolunda meydana geldi. Fırat Polat, (32) yönetimindeki 20 ACS 740 plakalı otomobilin direksiyon hakimiyetini kaybedince, tali yola düşüp park halindeki TIR'a çarptı. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri sürücünün ağır yaralı olduğunu, yanındaki Yonca Polat'ın ise (26) hayatını kaybettiğini belirledi.

■ SEBAHATTİN ALP