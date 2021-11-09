Denizli’de bir günde 4 ölü 10 yaralı

Denizli'de aynı gün içinde yaşanan korkunç kazalarda 4 kişi öldü, 10 kişi ise yaralandı. Pamukkale ilçesine bağlı Fevzi Çakmak Bulvarı'nda park halindeki TIR'a arkadan çarpan otomobildeki 26 yaşındaki kadın yaşamını yitirirken sürücü ise ağır yaralandı.

Önceki günkü kazada Fırat Polat (32), 20 ACS 740 plakalı aracıyla direksiyon hakimiyetini kaybetti.

Park halindeki 20 AET 653 plakalı TIR'a arkadan hızla çarpan araç bir anda alev alınca, çevredeki vatandaşlar yangın tüpleriyle yardıma koştu. Sağlık ekipleri sürücü Fırat Polat'ın ağır yaralı olduğunu, yanındaki Yonca Polat'ın (26) ise hayatını kaybettiğini belirledi. Hastaneye kaldırılan sürücünün sağlık durumu ciddiyetini koruyor.

HENÜZ 2 YAŞINDAYDI

DENİZLİ Merkezefendi'de ise hafif ticari araç ile otomobilin çarpıştığı kazada bir çocuk can verdi, 3'ü çocuk 4 kişi de yaralandı. Önceki gün saat 16.00'da Yenişafak mahallesinde 1064 ile 1055 sokakların kesiştiği kavşakta Emrah Doksimel (30) yönetimindeki 20 AEJ 394 plakalı hafif ticari araç, Kazım Ertuğrul'un kullandığı 20 AFR 534 plakalı otomobil ile çarpıştı.

Kazada hafif ticari araç yan yatarken, araç sürücüsü Emrah Doksimel ile çocukları Berk Enhar (2), Muhammed Efe (7), Muhammed Ege (7) ve Candemir Doksimel (9) ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Ağır yaralı 2 yaşındaki Berk, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

KARŞIYA GEÇERKEN ÖLDÜ



TAVAS-KIZILCABÖLÜK karayolunda M.A. yönetimindeki 20 AFB 239 plakalı otomobil, Kızılcabölük mahallesinde karşıya geçmeye çalışan Melahat Mola (55) ile torunu Emir Mola'ya (7) çarptı. Babaanne Mola ile Emir Mola, Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Babaanne Mola tüm çabalara rağmen kurtarılamazken, torununun da durumunun ciddi olduğu öğrenildi.

MERKEZEFENDİ'DE trenin hemzemin geçitte çarptığı traktörün sürücüsü Vedat Baydil (42) yaralandı.

TIR'A ARKADAN ÇARPTI

Sarayköy ilçesi Beylerbeyi mahallesinde Yaşar Kocaman (58) yönetimindeki 20 F 2339 plakalı otomobil, önceki akşam saat 19.00'da kavşaktan dönen TIR'ın kasasına arkadan çaptı. Sol yanı parçalanan otomobil, 200 metre sürüklenip başka bir araca çarptı. Sağlık ekipleri Yaşar Kocaman'ın öldüğünü belirlerken, eşi Ayşe Kocaman (56) ile Dilek Eroğlu (33) ve kızı Ahsen Eroğlu (12) Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

SEBAHATTİN ALP