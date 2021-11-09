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Haberler Denizli Kaybolan kadını komando timi arıyor

Kaybolan kadını komando timi arıyor

Kaybolan kadını komando timi arıyor

9.11.2021

Denizli'de mantar toplamak için çıktıkları dağlık alanda anne ve oğlu birbirini kaybetti. Gece saatlerine kadar yapılan aramalarda yaşlı kadına dair bulgu çıkmadı. Arama çalışmalarına komandolar da katıldı.

Olay, Acıpayam ilçesi Benlik mahallesinde meydana geldi. Emine Aksoy ve oğlu Osman Aksoy, mantar toplarken dağlık alanda kayboldu. Oğlunun ihbarıyla aramalara başlanan kadından henüz bir haber yok.

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