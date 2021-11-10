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Haberler Denizli Geleceğin sanatçıları yetişiyor

Geleceğin sanatçıları yetişiyor

Geleceğin sanatçıları yetişiyor

10.11.2021

DENİZLİ Valisi Ali Fuat Atik ve Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Türk Halk Müziği, Türk Sanat Müziği, çocuk ve gençlik korosunun yanında bağlamadan kemana, piyanodan uda kadar 12 farklı enstrümanda kurs veren Denizli Büyükşehir Belediye Konservatuarı'nı ziyaret etti. Denizli'de geleceğin sanatçılarının yetiştiği Denizli Büyükşehir Belediye Konservatuarı'nda eğitim gören kursiyer ve eğitmenlerle sohbet eden Vali Atik, Denizli'nin kültür ve sanat şehri olması için çalıştıklarını söyledi. Vali Atik ve Başkan Zolan'a kursiyerler tarafından müzik dinletisi de sunuldu.

■ SEBAHATTİN ALP

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