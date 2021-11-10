  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Denizli Mantar toplamaya gitmişti! Yaşlı kadından 72 saattir haber alınamıyor

Mantar toplamaya gitmişti! Yaşlı kadından 72 saattir haber alınamıyor

Denizli'de oğlu ile birlikte mantar toplamaya gittiği dağda kaybolan Emine Aksoy’dan 72 saattir haber alınamıyor. Gönüllülerin katılımıyla gece yarısına kadar sürdürülen aramalarda koca dağ didik didik aranıyor.

Mantar toplamaya gitmişti! Yaşlı kadından 72 saattir haber alınamıyor
İHA

10.11.2021, 10:47

Acıpayam ilçesine bağlı Benlik Mahallesi'nde yaşayan 78 yaşındaki Emine Aksoy'dan, Pazar günü sabah saatlerinde oğlu Osman Aksoy ile birlikte mantar toplamak amacıyla evden ayrıldıktan sonra bir daha haber alınamadı. Bir süre annesini arayan Osman Aksoy, sonuç alamayıp bir umutla döndüğü evinde de annesine ulaşamayınca ekiplerden yardım istedi. Afet ve Acil Durum İl Müdürlüğü (AFAD), Arama Kurtarma Derneği (AKUT), jandarma ekipleri ve köylülerin yanı sıra Türkiye Radyo Amatörleri Cemiyeti (TRAC) Denizli Şubesi başta olmak üzere gönüllü kuruluşların da katılımıyla sürdürülen arama kurtarma çalışmalarında 3'üncü gün geride kaldı.



ÇALILARIN ARASINDAN GELEN SES UMUTLANDIRDI
Yaşlı kadının kaybolduğu engebeli Ercek Dağı, geçen 72 saatte ekipler tarafından didik didik arandı. Gündüz saatlerinde jandarma komandoların da destek verdiği çalışmalar, hava karardıktan sonra AFAD ve TRAC gönüllüleri tarafından sürdürüldü. Aramalarını kuytu köşelerde yoğunlaştıran amatör telsizciler, soğuk hava ve olumsuz doğa koşullarına rağmen aramalarını sürdürürken çalıların arasından gelen bir inleme sesiyle büyük sevinç yaşadı. Sesin geldiği bölgede yoğunlaştırılan aramalarda yaşlı kadına ulaşamayan ekipler, hayal kırıklığı yaşadı.



İşitme ve yürüme engelleri bulunan Emine Aksoy'un bulunması için gece yarısından sonraya kadar yürütülen çalışmalarda her hangi bir emareye ulaşılamayınca, arama kurtarma çalışmalarına ara verildi. Çalışmalar günün ağarmasıyla birlikte askeri personelin de katılımıyla yeniden başladı.

Kaybolan kadını komando timi arıyor

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Mantar toplamaya gitmişti! Yaşlı kadından 72 saattir haber alınamıyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.