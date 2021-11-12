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Haberler Denizli 10 metrelik kuyuya düşen koyunu itfaiye erleri kurtardı

10 metrelik kuyuya düşen koyunu itfaiye erleri kurtardı

Denizli’de kuyuya düşen koyunu, vatandaşların ihbarı üzerine gelen itfaiye ekipleri kurtardı. Koyun için seferber olan itfaiye erleri, kurtardıkları koyunla hatıra fotoğrafı çektirdi.

10 metrelik kuyuya düşen koyunu itfaiye erleri kurtardı
İHA

12.11.2021, 12:53 Güncelleme Tarihi: 12.11.2021, 13:04

Olay, Kale ilçesi Karaköy Mahallesinde meydana geldi. Kuyudan gelen sesleri fark eden vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yaklaşık 10 metre derinliğe sahip kuyuya düşen koyun için seferber olan ekipler merdiven ve halat yardımıyla indiği kuyudan koyunu çıkardı. İtfaiye ekipleri kurtardıkları koyunla hatıra fotoğrafı çektirmeyi de ihmal etmedi.

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